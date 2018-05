Era scomparsa dalla casa famiglia in Liguria: 14enne trovata a Rescaldina

Ritrovata a Rescaldina la ragazza di 14 anni scomparsa il 21 maggio a La Spezia, dove vive con la madre e i fratelli più piccoli all'interno di una casa famiglia. Lo riferisce Michele Cattaneo, sindaco di Rescaldina. Non si sapeva nulla di lei dall'una di pomeriggio di quel giorno. La giovanissima aveva inviato alcuni messaggi alla sua educatrice dicendole che si sarebbe recata a Legnano, ma nella giornata del 22 maggio la cella del suo telefono è stata localizzata a Rescaldina.

Il commissariato di polizia legnanese ha subito informato il comando di polizia locale di Rescaldina e gli agenti si sono attivati, rintracciandola presso la stazione ferroviaria. La 14enne, subito collaborativa, ha contattato la madre per farla parlare con gli agenti, i quali l'hanno rassicurata sulle condizioni della ragazza.

Al comando, la giovane ha riferito di essere andata via da casa dopo un litigio con la madre e di avere raggiunto Rescaldina poiché ci vivono alcuni amici. La madre è partita dalla città ligure per raggiungere la figlia alle dieci di sera. Fino a quel momento la 14enne è rimasta in comando insieme alla comandante Alessandra Dall'Orto e all'assessore alle politiche sociali Enrico Rudoni.