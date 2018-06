Scappano da Milano per andare in Puglia: ritrovate due ragazzine

Due ragazzine che si erano allontanate da Milano il 22 giugno sono state ritrovate nella provincia di Brindisi, a Carovigno, mentre stavano per ritornare nel capoluogo lombardo. Non è ancora chiaro il motivo della "fuga". Secondo quanto riporta BrindisiReport, le due giovanissime sono state ospitate da un 17enne conosciuto a Milano da una delle due.

Le protagoniste sono una 15enne che vive in una comunità per minori (un cui educatore aveva denunciato la scomparsa al commissariato Porta Genova) e una 17enne che vive, invece, con la madre e la nonna, le quali si erano rivolte al commissariato Monforte. Le ricerche erano immediatamente partite in tutta Italia con foto segnaletiche a tutte le forze dell'ordine. Una possibile traccia delle due giovani portava a Carovigno, dove vive un amico di una delle ragazze.

I carabinieri della stazione locale hanno quindi identificato il giovane e, successivamente, hanno trovato la 17enne e la 15enne, che erano pronte a ripartire per Milano. La più giovane è stata affidata a una comunità per minori del Brindisino, l'altra è stata raggiunta dal padre, che vive in Campania.