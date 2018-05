Milano, anziano scompare nel nulla mentre è al mercato: si cerca Mohammed Lbida

È scomparso nel primo pomeriggio di domenica 29 aprile Mohammed Lbida, 80enne marocchino. L'uomo, che vive con la moglie in provincia di Casablanca (Marocco) era venuto in Italia a trovare il figlio che vive a Pantigliate. Intorno alle 13 di domenica è scomparso nel nulla mentre si trovava al mercato di viale Puglie a Milano (zona Piazzale Cuoco).

Secondo quanto riportato da Chi l'ha visto? "Non è in grado di tornare a casa da solo e potrebbe aver perso l'orientamento. Vicino al mercato ci sono un parco (che è stato controllato ma senza esito) e la fermata dell’autobus, dove potrebbe essere salito sull’84 in direzione largo Augusto o sul 93 in direzione Lambrate. Sono stati controllati gli ospedali e i presìdi sanitari, ma non risulta ricoverato da nessuna parte. Non ha con sé gli effetti personali né i documenti né il cellulare".

Mohammed è alto un metro e 60 centimetri, ha gli occhi verdi e i capelli bianchi. Quando è scomparso indossava un cappellino nero, un giubbino e dei pantaloni dello stesso colore e scarpe scamosciate. Chiunque lo veda può contattare le forze dell'ordine.