Ragazzo di 21 anni scomparso: "Doveva festeggiare il compleanno a Milano"

E' andato a Milano con i suoi amici per festeggiare il suo compleanno ma, da allora, è scomparso dalla circolazione. E i genitori, che hanno presentato la denuncia ai carabinieri, sono in grande apprensione insieme a tutto il suo paese, Bonate Sotto, in provincia di Bergamo.

Lui è Ayoub Loukili, ha ventun anni ed è di origini marocchine. Il giorno della scomparsa è il 28 maggio. Quel giorno, il 21enne avrebbe appunto dovuto recarsi nel capoluogo lombardo per una festa. La famiglia riferisce però che gli amici di Ayoub non lo hanno nemmeno visto. Quel giorno il giovane indossava una maglietta grigia e pantaloni blu.

Telefono spento dal 28 maggio

Risale proprio al 28 maggio l'ultimo accesso su Whatsapp del ragazzo, ed il suo telefono è spento da allora. Sembra che nessuno, tra amici e conoscenti, abbia idea di cosa sia potuto accadere; e nessuno ha notizie di lui. Chiunque sappia qualcosa, ovviamente, può rivolgersi alle forze dell'ordine. In teoria il 21enne avrebbe dovuto raggiungere la città di Milano.