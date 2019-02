"Mi ammazzo" e scompare dopo un litigio con la moglie: trovato mentre fa shopping al mall

Un litigio furibondo e poi quella minaccia: “La faccio finita, me ne vado”. Invece, per fortuna, lui - un 60enne - era andato a sbollire la rabbia concedendosi una passeggiata al centro commerciale di Arese.

Lì, infatti, martedì lo hanno trovato i carabinieri di Desio, che poco prima avevano ricevuto la denuncia di scomparsa della compagna - 60enne anche lei -, che evidentemente aveva preso alla lettera le parole dell'uomo.

Così, i militari hanno subito avviato le ricerche e in pochi minuti lo hanno trovato al centro commerciale. L'uomo, evidentemente sorpreso, ha spiegato di essere andato a fare shopping perché quello per lui era un modo per far passare la rabbia del litigio.