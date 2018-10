78enne di Rho scomparso da giorni: stava cercando funghi in montagna

E' disperso da giovedì 27 settembre un uomo di 78 anni di Rho, Dino Fariselli. Si trovava nei boschi di Craveggia, in Val Vigezzo (Vco), con il figlio e un amico per cercare funghi in una zona particolarmente famosa per questo, quando di lui si sono perse totalmente le tracce. Le richerche hanno impegnato squadre del soccorso alpino, del Sagf, dei vigili del fuoco e dell'Aib, per un totale di quasi 50 persone sul campo.

I soccorritori (secondo quanto riferisce Ossolanews, quotidiano locale della zona) sono pronti a rimettersi in marcia sperando soprattutto in un avvistamento da parte di altri cercatori di funghi o escursionisti. Le squadre di ricerca hanno battuto una zona molto vasta delle montagne intorno a Craveggia.

L'uomo si trovava nei pressi dell'alpe Blitz e si era dato appuntamento con i compagni al parcheggio, ma non è mai arrivato. Le ricerche proseguono anche lunedì 1 ottobre.