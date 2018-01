Manager scomparso la sera di Natale: l'auto ritrovata a Milano

Anche a Milano si cerca un manager che vive e lavora in Svizzera, scomparso dalla sera di Natale. Si tratta di Enrico Maccari, cinquantacinque anni, originario di Lecco e abitante a Giubiasco, nella zona di Bellinzona. L'uomo ha passato il 24 e il 25 dicembre insieme ai familiari e ai quattro figli, poi si è messo in viaggio in auto e molto probabilmente ha subito raggiunto Milano, dove la sua automobile è stata ritrovata il 29 dicembre in viale Monza all'angolo con via Pozzi, zona Gorla-Martesana.

I figli di Maccari - che, dopo avere sporto denuncia per scomparsa, si sono rivolti anche ai mass media - sostengono che le giornate di festa insieme ad Enrico siano trascorse serenamente e senza alcun segnale che potesse far preoccupare. Non solo, ma l'uomo non ha mai accennato minimamente ad un viaggio verso Milano. Anzi, il 30 dicembre aveva un appuntamento a Giubiasco con la sua nuova compagna, una donna originaria della Francia. E la polizia cantonale non ha trovato nulla di anomalo in casa: né segni di scasso né di un recente passaggio del proprietario.

Maccari, alto 1,73, ha capelli brizzolati più scuri che chiari, occhiali e una corporatura snella. A Natale aveva un abito elegante scuro e scarpe nere. Questa la descrizione diffusa dai familiari. Non è noto alcun collegamento di Maccari con la città di Milano e dunque non si riesce a capire il motivo per cui il manager sia giunto in città nella serata di Natale. All'interno dell'abitacolo non sono stati trovati i suoi due cellulari (quello aziendale e quello personale), che risultano spenti dalla sera della scomparsa, mentre c'erano il suo portatile e soprattutto alcune medicine che Enrico dovrebbe assumere costantemente.

Chiunque avesse un'idea di dove si possa trovare Maccari può rivolgersi alle forze dell'ordine.