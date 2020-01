Scomparso Luigi Favoloso, l'ex fidanzato di Nina Moric sparito nel nulla da fine anno

È scomparso dallo scorso 29 dicembre Luigi Favoloso, l'ex fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello. Il giovane era tornato da Milano - dove vive ormai da tempo - a Torre del Greco per trascorrere le festività con la famiglia, ma sembra che un paio di giorni prima di Capodanno sia sparito nel nulla.

Favoloso - stando a quanto denunciato da sua madre alla polizia - avrebbe lasciato casa senza effetti personali e non dà più notizie da dieci giorni. Sembra che non abbia documenti con sé e avrebbe lasciato l'auto a Torre del Greco.

Stando alla ricostruzione dei familiari avrebbe detto di voler trascorrere dei giorni da solo prima di Capodanno ma da allora non si è più messo in contatto con nessuno.

Su Facebook si rincorrono gli appelli di parenti, amici ed ex "colleghi" del Grande Fratello, che invitano tutti a condividere per ritrovarlo e invitano lui stesso ad avvisare la madre nel caso - come sembra - si tratti di un allontanamento volontario.