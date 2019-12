Operaio scomparso nel nulla: i pm chiedono l'archiviazione per il suo capo, accusato di omicidio

La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione dell'accusa di omicidio contestata al capo dell'azienda ortofrutticola per la quale lavorava "Magdi", ovvero Ibrahim Abdou Abdou Aki, operaio egiziano di sessant'anni scomparso nel nulla dal 2 agosto 2017. Nessuno ha mai capito che cosa sia successo e il suo corpo non è mai stato ritrovato.

Secondo i pm dunque non vi sono elementi per portare a processo Daniele Carparelli, che con il padre dirige l'azienda per la quale Magdi lavorava come autista. Secondo i suoi familiari, che protestano anche ora per la richiesta di archiviazione (che verrà esaminata dal gip), Magdi non si sarebbe mai allontanato da solo: il suo desiderio e progetto era quello di lavorare ancora per qualche anno in Italia, per poi tornare da moglie e figli in Egitto.

Il giorno della scomparsa, Magdi era uscito dall'abitazione di via Ravenna alle cinque del mattino per recarsi sul posto di lavoro, dove pare aveva avuto qualche problema economico circa la valutazione del suo Tfr. I familiari che vivono in Italia, dopo averlo cercato per alcuni giorni anche negli ospedali cittadini, avevano presentato denuncia di scomparsa.

E a marzo del 2018 il capo di Magdi era stato indagato per omicidio volontario, dopo che la squadra mobile aveva individuato il cellulare dell'imprenditore in azienda nella serata del 2 agosto.