Scomparso carrozziere di Colico di 45 anni

Scomparso da lunedì 7 agosto un carrozziere, Pietro Dell'Era, titolare della Decar di Colico (Lecco), il paese in cui l'uomo (che ha 45 anni) vive.

Da quanto si apprende, l'uomo a mezzogiorno e mezza si sarebbe allontanato a piedi dalla carrozzeria, situata in via Nazionale Sud, per non essere più visto da nessuno.

I parenti si sono recati dai carabinieri di Colico, che hanno iniziato le ricerche. Secondo le informazioni riportate, si è recato alla stazione di Colico dove avrebbe preso un treno diretto a Milano. Era vestito con t-shirt chiara e pantaloncini corti scuri. E zaino in spalla.

Chiunque lo vedesse è pregato di rivolgersi alle forze dell'ordine.