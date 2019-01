Scomparso a Belluno il milanese Riccardo Tacconi mentre faceva jogging, ricerche in corso

Un 58enne di Milano, Riccardo Tacconi, è scomparso dal colle del Nevegal, vicino a Belluno, nella mattinata di venerdì 4 gennaio. Nessuno ha più notizie di lui e il soccorso alpino lo sta cercando con pattugliamenti che sono proseguiti anche nella notte di sabato 5.

L'uomo - che stava trascorrendo le vacanze con la famiglia nell'abitazione di montagna di loro proprietà - alle 11 di mattina è uscito di casa in tenuta da jogging (pantaloni neri aderenti, pile rosso, scarpe da ginnastica verde fluo, cappellino scaldacollo e guanti neri) senza portare il cellulare. E' alto 1,94, capelli brizzolati e occhiali da vista. Aveva un appuntamento alle 13 con i familiari per pranzare ma non è mai arrivato.

L'allarme è scattato verso le 18: la moglie ha chiamato il 118 per chiedere aiuto. Il soccorso alpino, insieme ai vigili del fuoco e alla guardia di finanza, si è attivato per le ricerche con una squadra ad hoc. Le ricerche si sono dirette verso i sentieri dei colli intorno a Belluno, fino al rifugio Visentin, il luogo dell'appuntamento mancato con i familiari.