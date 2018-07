Anziano scomparso da casa, ritrovato in meno di ventiquattr'ore

Rintracciato in meno di ventiquattr'ore un uomo che era scomparso senza lasciare alcuna traccia di sé. Si trovava in via Novara a bordo di un autobus di Atm e, nonostante il mezzo fosse giunto al capolinea, non intendeva scendere: così qualcuno ha segnalato la cosa al 112 e sono intervenuti gli agenti del commissariato Lorenteggio.

L'uomo - un anziano di 75 anni - era effettivamente molto impaurito e non ricordava nulla: non la sua identità, non dove fosse la sua casa. Così i poliziotti lo hanno portato in commissariato dove lo hanno accudito e nutrito, mentre avviavano la ricerca. Alla fine l'anziano è risultato scomparso da casa, a Milano, nella stessa mattinata del 4 luglio. La moglie ne aveva denunciato la scomparsa. Gli agenti l'hanno rintracciata e si è recata in commissariato per recuperare il consorte.

Il 75enne, vista la moglie, si è rassicurato riconoscendola. E tutto è finito per il meglio.