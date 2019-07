Stefano, il ragazzo di 22 anni sparito nel nulla: doveva incontrare gli amici ed è scomparso

Era uscito di casa per incontrare alcuni amici nella vicina Novate Milanese. Era sicuro che avrebbe fatto presto, tanto che ai genitori aveva detto che sarebbe tornato per cena. Da quel momento, però, di lui si è persona ogni traccia.

Sono ore di apprensione per la scomparsa di Stefano Marinoni, un ragazzo di ventidue anni di Baranzate, che è sparito nel nulla da giovedì 4 luglio. "È uscito di casa e da questo momento la sua famiglia non ha più avuto sue notizie", ha spiegato in un post Facebook sua zia, aggiungendo: "Chiediamo ad amici e conoscenti di scrivermi in privato".

Stando a quanto appreso, il 22enne sarebbe uscito con la sua Smart Bianca targata FF355BT diretto a Novate per incontrare alcuni amici, da cui però non sarebbe mai arrivato.

I familiari, oltre a tanti appelli sui social rivolti a chiunque possa avere informazioni utili, hanno già presentato denuncia ai carabinieri, che ora indagano. Stefano ha lasciato i documenti a casa e il suo cellulare risulta spento da giovedì sera.