Si tuffa nel Ticino con due amici e non riemerge: ricerche continue

Si è tuffato nel Ticino a Vizzola, poco lontano da Malpensa, e non è più riemerso. Le ricerche dell'uomo, un romeno di 38 anni residente a Somma Lombardo, sono tuttora in corso. L'episodio risale al pomeriggio del 2 giugno quando il 38enne si è tuffato intorno alle sei.

L'uomo era arrivato a bordo del fiume insieme a due amici. Tutti e tre hanno poi deciso di fare un bagno, ma se i due compagni sono poi emersi, non così per il 38enne, di cui non v'era più traccia. Secondo alcune fonti, l'intenzione del gruppo era quello di attraversare il fiume a nuoto, fino all'altra sponda. Disperati, i due compagni dell'uomo lo hanno cercato da soli e poi, non vedendolo, hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto i vigili del fuoco con gli specialisti del soccorso acquatico, i sommozzatori e i soccorritori in elicottero. Presenti anche i carabinieri di Somma Lombardo. Fino a notte la squadra ha perlustrato il Ticino alla ricerca del 38enne senza però riuscire a trovarlo. Le ricerche proseguono anche nella giornata del 3 giugno, estese fino al ponte di Turbigo.