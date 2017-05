Cerca di accoltellare un “rivale” napoletano nel bar dell'autogrill: tifoso del Milan arrestato

La polizia di Stato ha arrestato lunedì mattina un tifoso del Milan, con precedenti, ritenuto responsabile di un’aggressione contro un ultrà del Napoli nell’area di servizio di Montepulciano Est.

All’alba, infatti, un centinaio di milanisti e una ventina di napoletani si sono incrociati sull’A1 mentre erano di ritorno, rispettivamente, da Crotone e da Milano, dove il Napoli ha sfidato l’Inter.

Dopo un primo tentativo di scontro, evitato dalla polizia stradale, nel bar dell’autogrill si sarebbe consumata l’aggressione vera e proprio con l’arrestato che - secondo quanto riferisce la Questura - avrebbe aggredito un partenopeo cercando di accoltellarlo.

I tifosi milanisti, una volta che gli agenti hanno riportato la calma, sono saliti nuovamente sui due bus e su un minivan a bordo dei quali tornavano dalla Calabria e all’altezza del casello di Milano Sud sono stati tutti identificati.

A incastrare l’aggressore ci sarebbero le immagini a circuito chiuso e le dichiarazioni di alcuni testimoni. Il giovane, che - riferisce la Questura - appartiene alla Curva Sud, settore caldo del San Siro milanista, ha anche buttato il coltello e i vestiti che indossava al momento dell’aggressione. Ma gli agenti lo hanno riconosciuto e arrestato in flagranza differita di reato, che in caso di violenze contro le persone in occasioni pubbliche può essere estesa fino a quarantotto ore dal fatto.

Momenti concitati, domenica sera, si erano registrati anche a San Siro, dove la polizia ha arrestato due tifosi del Napoli - uno era in possesso di due fumogeni e uno era sottoposto a Daspo - e ne ha denunciati altri cinque che nella loro auto nascondevano mazze, coltelli e tirapugni.