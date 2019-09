Incidente a Malpensa tra un Cessna e un mezzo di servizio, pista chiusa per oltre un'ora

Incidente a Malpensa, nella serata del 5 settembre, tra un trattorino e un aereo Cessna in manovra. E' accaduto intorno alle 23, durante la pioggia incessante che ha interessato larga parte della Lombardia nella serata di giovedì. Forse proprio a causa del terreno bagnato e della scarsa visibilità, un piccolo trattore non avrebbe rispettato la precedenza tagliando la strada al Cessna.

Il velivolo stava per decollare per Vienna ed era diretto in pista. A causa dell'impatto si è squarciata un'ala del Cessna: il suo pilota è rimasto illeso, mentre il conducente del trattorino (un 30enne dipendente della società di handling Aviapartner) è stato portato al pronto soccorso di Busto Arsizio in codice giallo.

Piste chiuse

A causa dell'impatto, si è sversato del carburante: anche per questo motivo, le due piste di Malpensa sono rimaste chiuse per circa un'ora, per consentire sia le operazioni di messa in sicurezza sia quelle di recupero del carburante; dopodiché una delle due piste è stata riaperta al traffico.

L'incidente è avvenuto alla vigilia dello sciopero indetto a Malpensa dai sindacati per 4 ore (dalle 10 alle 14) venerdì 6 settembre per protestare contro le condizioni di lavoro diventate ancora più pressanti e gravose con la temporanea chiusura dello scalo di Linate. Condizioni che, secondo i sindacati, possono incidere negativamente proprio sulla sicurezza dei lavoratori.