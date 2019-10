Cologno Monzese, "Cimitero trasformato in un parcheggio. Non c'è rispetto": la foto-denuncia

"Capita di arrivare al cimitero e trovare questo 'parcheggio' proprio nella settimana della commemorazione dei morti". È con queste parole che un cittadino di Cologno Monzese ha denunciato l'episodio accaduto al campo santo della citta a Nord-Est di Milano: nelle immagini pubblicate online si vede uno scooter posteggiato proprio davanti alla parete in cui sono disposti su più ordini i loculi.

Tanti i commenti di indignazione da parte degli utenti iscritti al gruppo Facebook 'Sei Di Cologno Monzese Se', sul quale è comparsa la foto-denuncia. "Che vergogna", scrive qualcuno. "Viviamo in un mondo dove non c'è più rispetto nemmeno per i defunti", commenta qualcun'altro. "Senza parole", annota un terzo utente.

Tra i diversi commenti anche quello dell'assessore a Servizi demografici e cimiteriali del Comune di Cologno, Simone Rosa: "Ho personalmente contatto il referente della cooperativa segnalando il problema. Auspico che non succeda più in futuro... Resto a disposizione per le segnalazioni, i contatti sono presenti nella bacheca adiacente all'ingresso".