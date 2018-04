Milano, cancellata la scritta antifascista fuori dal liceo Parini: "Era rosa, troppo evidente"

Una "mano" di asfalto nero. E il messaggio - a suo modo storico, presente ormai da anni - che non c'è più. È stata cancellata giovedì la scritta "Parini antifascista" che gli studenti del liceo avevano dipinto fuori dalla loro scuola soltanto il giorno prima, dopo il corteo per la "Festa della Liberazione".

A ordinare la "censura", stando a quanto hanno raccontato dagli stessi liceali, sarebbe stato il comune di Milano, che avrebbe giudicato il "murales" troppo "evidente".

Video | Cancellata la scritta fuori dal Parini

"A tutti piace il rosa, no? A quanto pare no. A tutti piace l'antifascismo, no? A quanto pare no. O almeno non ai nostri cari vicini di casa. A quanto pare l'antifascismo piace finché non diventa troppo scomodo, troppo evidente - la protesta dei ragazzi del collettivo Rebelde Parini -. L'anno scorso i fascisti hanno cancellato e deturpato la scritta ben due volte. Quest'anno non sono stati i fasci: è stato il comune. Ci sembra assurda - sottolineano i giovani - la motivazione che ci è stata data: il rosa è troppo evidente. Come può un colore essere il problema? Allora diciamocela tutta: è la scritta in sé e il contenuto che dà fastidio, che è scomodo".

Foto - I lavori di "rimozione" della scritta

"Quest'anno - hanno proseguito gli studenti - siamo un collettivo quasi tutto al femminile: per noi, il discorso sulla parità di diritti, sull'educazione al piacere e sulle violenze di genere è centrale per combattere il fascismo. Fascismo che si manifesta con frasi del genere «Noi con le donne non ci parliamo, vogliamo parlare con il capo maschio» o anche semplicemente con «puttana». Abbiamo scelto il rosa perché siamo donne e siamo fiere di essere donne e nessuno ci farà tacere o retrocedere sulle nostre scelte. Ci dispiace, ma perderete. Ci dispiace - la promessa del collettivo -, ma ogni volta che cancellerete la scritta la faremo più grande e più evidente".

E la promessa, infatti, sarà presto mantenuta. Perché venerdì pomeriggio - hanno annunciato i ragazzi - gli studenti di diverse scuole di Milano si ritroveranno in via Goito per disegnare nuovamente la scritta, che era comparsa anni fa dopo che sul muro esterno dell'istituto era apparso il murales "XXV aprile festa di infami". Due anni fa, invece, "Parini antifascista" era stato trasformato in "Parini fascista" e ai lavori di rifacimento della scritta aveva presenziato addirittura il sindaco Beppe Sala, che tra l'altro vive proprio in via Goito.

"E ora cosa fa? Cancella la scritta in nome del decoro - l'accusa dei giovani -. Noi saremo al Liceo Parini per rifare tutti assieme questa scritta e confermare - hanno concluso i liceali - che siamo studenti meticci, che nonostante oggi non sia il giorno della liberazione noi continuiamo a resistere".