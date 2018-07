Scritte omofobe sui muri del ristorante, denunciato un 78enne

Con una bomboletta spray eseguì una scritta di carattere omofobo all'esterno di un ristorante della zona di Porta Romana e poi forò tre pneumatici ad un furgone parcheggiato nelle vicinanze.

Dopo una serie di indagini, è stato individuato il responsabile. Si tratta di un uomo di 78 anni, residente nel Lodigiano a Zelo Buon Persico, che ha rimediato una denuncia da parte della squadra mobile di Lodi. Risponde di danneggiamento e imbrattamento di esercizio pubblico.

Nell'abitazione del 78enne la polizia ha sequestrato due bombolette spray, una rosa e una nera. L'uomo non è nuovo a gesti di vandalismo: soltanto a dicembre 2017 aveva rimediato una denuncia per avere tagliato le gomme a cinque automobili di proprietà del Comune di Zelo e a circa venti automobili private in tutto il paese.