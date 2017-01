Scoperta una scuola abusiva a Milano: 20 bambini in 40 metri quadri, blitz della locale

1 / 2

continua →

Ogni mattina i genitori li portavano a scuola convinti - forse - che effettivamente si trattasse di una materna. Peccato che l'edificio, o meglio l'appartamento di soli quaranta metri quadri, non fosse affatto una struttura autorizzata.

Lunedì mattina, la polizia locale ha scoperto la scuola materna e primaria abusiva in un appartamento in zona Città studi. L’intervento dell’Unità centrale Informativa, coordinata dal comandate Antonio Barbato, è nato dalla segnalazione di un cittadino. A rotazione erano circa venti i bambini che frequentavano la scuola, la cui retta era di duecentocinquanta euro mensili e comprendeva il consumo di un pasto.

Al quinto piano di un palazzo, in un bilocale approssimativamente di quaranta metri quadrati, sono stati trovati dieci bambini tra i tre e gli otto anni. A gestire la scuola abusiva, riservata a bambini cingalesi, erano marito e moglie dello Sri Lanka insieme ad una connazionale. Tutti e tre abitavano nello stesso appartamento.

La moglie, denunciata per mancanza di titolo per l’insegnamento (art. 348), è presidente di un’associazione cultuale che si occupa del disbrigo delle pratiche di permessi di soggiorno e altre consulenze per cittadini dello Sri Lanka.