Maltempo, forti piogge a Milano e hinterland: allagata la scuola dell'infanzia di via Verga

Scuola materna chiusa a causa allagamento. Succede ne plesso comunale di via Verga a Milano (zona Washington). Il maltempo che nella giornata di giovedì ha imperversato su tutta la città, con alcune grandinate anche nell'hinterland Est, ha causato l'allagamento dell'edificio scolastico.

L’immobile, secondo quanto comunicato dalla scuola, resterà chiuso al pubblico per tutta la giornata di venerdì, ma la serrata potrebbe protrarsi anche ad alcuni giorni della prossima settimana. Non è la prima volta che accade: "Sono almeno quattro anni che ad ogni pioggia abbondante la scuola si allaga", chiosa a MilanoToday Ornella, mamma di uno dei bambini che frequentano l’istituto.

Negli anni non sono mancati gli interventi per risolvere il, "uno anche radicale nel 2016 che doveva essere risolutivo e che aveva lasciato la scuola senza copertura per mesi con disagi immaginabili visto che si sono svolti tra settembre e gennaio (maltempo permettendo), non sono stati eseguiti a regola d'arte — prosegue Ornella —. Ogni volta la scusa degli allagamenti, con impraticabilità dei locali e disagi e disservizio per i genitori ed i bimbi". Le cause dell'infiltrazioni per il momento non sono note, ma secondo quanto riferito dall'istituto ai genitori sarebbero causati dai pluviali otturati.

"Resta da domandarsi — conclude Ornella — se, oltre al disagio, queste continue infiltrazioni non creino anche un ambiente insalubre per i bambini che hanno tra i 3 ed i 6 anni".