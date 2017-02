Cinquecento scuole di Milano non sono a norma sugli incendi. Lavori in sei anni

Cinquecento scuole milanesi non hanno un impianto anti incendio a norma. Per la precisione, 506, e per sistemare la cosa ci vorranno sei anni di lavori e cinque milioni di euro all'anno. Lo ha spiegato Gabriele Rabaiotti, assessore ai lavori pubblici del comune di Milano, che deve "combattere" anche con le scadenze, molto strette seppur rinviate, dettate dalla legge. Le prime manutenzioni straordinarie, che coinvolgeranno al massimo un'ottantina di edifici, partiranno nel 2017.

Collegato a questo programma di investimenti e manutenzione è il discorso dei quattro prefabbricati in legno che serviranno ad ospitare i bambini durante i lavori di ristrutturazione delle "vere" scuole. E se per la prevenzione degli incendi gli interventi sono stati quantificati, come detto, in cinque milioni all'anno, per il 2017 il capitolo sulla manutenzione delle scuole "peserà" per ventidue milioni e mezzo.