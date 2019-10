Milano, il temporale fa danni: aule allagate e pannelli crollati, chiuse 5 scuole comunali

Niente lezioni lunedì mattina in cinque scuole comunali, che hanno dovuto fare i conti con i danni causati dal maltempo.

"A causa delle forti piogge di questa notte si sono verificate infiltrazioni importanti in alcune scuole", ha fatto sapere l'amministrazione. Cinque scuole dell'infanzia sono rimaste chiuse: Adriano - quattro sezioni - e Fortis - cinque sezioni - nel Municipio 2; la Cesari - sette sezioni - nel Municipio 9; Meleri - cinque sezioni - nel Municipio 4 e la Parenzo - cinque sezioni - nel Municipio 6. Chiuse due sezioni su cinque anche nella scuola dell’infanzia Anemoni nel Municipio 6.

Dopo il violento temporale della notte - che ha causato disagi in città e ha fatto scattare l'allerta massima per Seveso e Lambro - nelle cinque scuole si sono verificati allagamenti importanti e, almeno alla Fortis e alla Cesari, si sono staccati pezzi di pannelli dai controsoffitti.

Chiusa anche la scuola materna statale Borsi di via Appennini 189, a causa di allagamenti e cadute di pannelli dai controsoffitti, che erano stati sostituiti durante l'estate.

“Stiamo indagando le cause delle singole situazioni, tenendo conto che in caso di piogge intense come quelle di questa notte, con volumi d’acqua importanti in tempi ristretti, può succedere che le gronde e i pluviali non riescano a far defluire correttamente tutta l’acqua – ha commentato l’assessore all’Educazione con delega all’Edilizia scolastica, Laura Galimberti –. Interverremo il prima possibile, sia attraverso le imprese sia con i nostri tecnici, per ripristinare anche le condizioni interne, così da permettere ai bambini di rientrare al più presto”.