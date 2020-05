Strafatta, impugna un coltello e minaccia il marito, poi picchia i carabinieri: arrestata

Ha impugnato un coltello e lo ha minacciato. Per lui sono stati interminabili attimi di paura e per fuggire alla sua furia si è barricato in casa dove ha chiamato i carabinieri. L'epilogo? La moglie è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. È successo nel pomeriggio di sabato 16 maggio a Sedriano (hinterland di Milano), nei guai una donna di 48 anni, già nota alle forze dell'ordine.

Tutto è accaduto nel primo pomeriggio e a chiamare i carabinieri è stato proprio il 48enne che, per la paura, si era barricato in casa. Poco prima la moglie, sotto effetto di stupefacenti, lo aveva aggredito violentemente minacciandolo con un coltello da cucina. E la 38enne non si è fermata neanche davanti ai carabinieri, anzi: li ha picchiati con calci e pugni causando lievi ferite a uno dei due militari.

La 48enne, disoccupata e già nota alle forze dell'ordine, è stata arrestata per maltrattamenti in famiglia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale dopo le formalità è stata accompagnata presso la casa circondariale di San Vittore.