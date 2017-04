Milano, semi di cannabis distribuiti gratis in Centrale: è la giornata della marijuana

Un seme per non coltivare il mercato nero. Un semino per un pollice verde al sapore di liberalizzazione.

Festeggeranno in un modo del tutto particolare le giornata della marijuana, i radicali Marco Cappato e Antonella Soldo, che giovedì mattina saranno in stazione Centrale a Milano a distribuire semi di cannabis.

Il numero uno dell’associazione Luca Coscioni e la presidente di Radicali si ritroveranno alle ore 11.30 in piazza Duca d’Aosta per - hanno annunciato - “una semina proibita e consegnarti un seme di cannabis”. L’iniziativa - quella per la legalizzazione è una battaglia storica dei Radicali - è “contro il mercato criminale” e punta a “istigare i cittadini alla coltivazione di cannabis”.

Il giorno scelto - il 20 aprile, che negli Usa diventa 4/20 - non è affatto casuale. Leggenda vuole che proprio quel giorno del 1971 cinque ragazzi della San Rafael High School, in California, erano venuti a sapere dell’esistenza di una piantagione di marijuana abbandonata nelle vicinanze di Point Reyes, a un’ora di macchina dalla scuola.

Affascinati dall’idea di scoprire il loro tesoro nascosto, i ragazzi, che si chiamavano fra loro Waldos, decisero di darsi appuntamento all’uscita da scuola alle 4 e 20, per partire alla ricerca della piantagione. La ricerca fu un buco nell’acqua, il tesoro non venne mai alla luce, forse perché mai esistito, ma i ragazzi continuarono a incontrarsi ogni giorno alle 4 e 20 per fumare insieme, tanto che il codice si diffuse in tutta la scuola e la città prima che il 20 aprile diventasse una sorta di giornata mondiale per la legalizzazione della marijuana.

A Milano, infatti, non ci sarà soltanto la “semina proibita”. Dalle 16.20 alle 4.20 di notte nel Lambretto Studios si terrà il “4.20 Hemp Fest”, una vera e propria festa dedicata esclusivamente alla canapa, tra musica, corsi di coltivazione ed eventi.

