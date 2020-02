Milano, senza documenti viene fermato dalla polizia: "Ecco 1000 euro, lasciatemi andare"

Ha pensato bene di offrire soldi agli agenti per evitare guai peggiori. Ma, per sua sfortuna, è finito proprio nei guai. Un uomo di 29 anni, un cittadino del Mali, è stato denunciato domenica mattina dalla polizia con l'accusa di istigazione alla corruzione.

Gli agenti, che per tutta la notte e le prime luci del giorno hanno passato al setaccio viale Lunigiana, lo hanno fermato per un normale controllo e lo hanno trovato senza documenti. A quel punto, stando a quanto raccontato dalla Questura, il 29enne ha consegnato ai poliziotti 1000 euro in contanti per convincerli a chiudere un occhio e lasciarlo andare. Il suo piano è miseramente fallito: la Volante lo ha infatti identificato e denunciato.

Peggio ancora è andata a una 52enne, cittadina russa, anche lei controllata in viale Lunigiana. La donna è risultata destinataria di un ordine di carcerazione per reati legati all'immigrazione ed è stata portata via in manette.

Insieme ai due, in oltre 12 ore di lavoro, i poliziotti hanno controllato altre 16 persone, che erano tutte senza documenti e che erano - hanno riferito da via Fatebenefratelli - "moleste". Sulla loro posizione sono ora in corso gli accertamenti necessari.