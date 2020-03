Fermato senza patente, 'minaccia' gli agenti: "Se faccio tardi a calcetto, vi mando la fattura"

Ha spiegato di non avere i documenti con sé perché diretto al campo per una partita di calcetto. E ha "minacciato" gli agenti che, in caso di ritardo, avrebbe spedito loro la fattura per il pagamento di quello stesso campetto.

Un uomo è stato multato domenica pomeriggio dai poliziotti del commissariato di Rho dopo essere stato sorpreso senza patente alla guida di un'auto di grossa cilindrata. Gli agenti hanno fermato la macchina in via De Gasperi e hanno notato che i due a bordo - un 43enne e un 23enne, entrambi romeni - erano particolarmente nervosi e insofferenti al controllo.

I due, senza troppi giri di parole, hanno detto che stavano andando a giocare a calcetto - e di essere per quello senza documenti - e il conducente ha "avvisato" i poliziotti che se avesse perso la partita avrebbe mandato loro la fattura affinché il commissariato provvedesse al pagamento del campo.

Gli agenti chiaramente hanno rifiutato "l'offerta" e hanno sanzionato l'autista. L'uomo avrà ora 30 giorni per presentare la patente alle forze dell'ordine ed evitare una denuncia.