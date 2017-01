Emergenza freddo: il residence occupato di via Oglio apre le porte ai senzatetto

Ha aperto le porte ai senzatetto il residence sociale Aldo Dice 26x1 di via Oglio a Milano. Palazzo Marino ha fornito ai gestori della struttura — occupata abusivamente lo scorso luglio — sacchi a pelo e brandine per una ventina di persone per l'emergenza freddo.

Per il momento sono dieci gli ospiti a cui è stato dedicato l'intero nono piano dello studentato costruito otto anni fa e mai utilizzato. Un piano che fino a poco fa era vuoto, mentre nella palazzina trovano spazio 174 persone sfrattate che non avrebbero altra alternativa se non la strada. Potranno arrivare altre dieci persone, per un totale di 20 homeless. Gli arrivi saranno gestiti dal settore servizi sociali di Palazzo Marino.

Un letto caldo, ma non solo: i gestori si stanno mobilitando per raccogliere donazioni di cibo per poter offrire ai senzatetto pasti caldi in questi giorni in cui le temperature sono estremamente rigide.

Intanto procede il piano per arginare l'emergenza freddo. Il Partito democratico nei giorni scorsi ha depositato una mozione per l'apertura delle stazioni ferroviarie ai clochard. Non solo: i City Angels hanno deciso di tenere i loro tre centri d’accoglienza di Milano – Casa Elio Fiorucci in via Pollini, Casa Silvana in via Esterle e il tendone del Palasharp – aperti all’accoglienza dei senzatetto 24 ore al giorno. Non solo: i City Angels hanno lanciato un appello «Servono vestiti invernali da uomo, coperte e sacchi a pelo, ma anche biancheria intima da uomo», chiosa in una nota il fondatore Mario Furlan.