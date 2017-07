Senzatetto, l'appello di un'associazione: "Ciascun ristorante ne adotti uno"

Un aiuto in più per i senzatetto: è il progetto "Un boccone con il Cuore", lanciato dall'Associazione Pro Tetto. L'obiettivo è che un ristorante "adotti" un senzatetto per donargli un pasto caldo completo. L'abbinamento sarà a cura dell'associazione, a seconda della zona della città.

Ma lo scopo non è soltanto quello di donare cibo. Bensì anche creare una "complicità" positiva, una fiducia, tra il senzatetto e il ristoratore, in modo, se possibile, che il senzatetto possa magari fare qualche "lavoretto" per il gestore del locale, ovviamente non in nero.

L'associazione lancia quindi un appello per far sì che l'iniziativa si espanda e coinvolga un numero sempre crescente di ristoranti, bar, trattorie e anche normali cittadini. Magari anche di altre cità. L'idea è quella di partire a settembre 2017 a pieno regime, prima che inizi l'inverno.