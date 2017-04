Ecco quanta droga viene sequestrata ogni giorno a Milano: giro di spaccio da 5 milioni

Quasi diciannove chili di droga tolti ogni giorno dal cuore di Milano. Cocaina, eroina, hashish, marijuana e stupefacenti sintetici pronti ad invadere le strade del capoluogo meneghino e “cancellati”. Tutto per un giro di affari, stimato e sventato, di oltre duecentocinquantamila euro al giorno.

Continua la lotta dei carabinieri del comando provinciale di Milano allo spaccio di stupefacenti in città. In soli diciannove giorni dall’inizio del mese di aprile, infatti, i militari sono riusciti ad arrestare settantacinque spacciatori e a sequestrare un totale di oltre trecentocinquanta chili di droga, per una media appunto di diciannove chili al giorno.

I carabinieri hanno messo le mani su 272 chili di hashish, 60 chili di marijuana, 18 chili di cocaina, 710 grammi di eroina e 110 grammi di droghe sintetiche, oltre a centoquaranta piante di cannabis e 206mila euro in contanti.

La droga, una volta raggiunte le piazze di spaccio, avrebbe fruttato ai pusher fino a cinque milioni di euro.