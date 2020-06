Scoperto il tesoro dei narcos: sequestrati 15 milioni di euro nascosti dietro un 'finto' muro

Una montagna di soldi. Letteralmente. La polizia ha sequestrato a Milano 15 milioni di euro, tutti in contanti, durante un'operazione contro il narcotraffico ribattezzata "Flashback".

Il blitz è scattato all'alba di lunedì, con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia, e ha messo nel mirino - fanno sapere da via Fatebenefratelli - "noti narcotrafficanti" e "altri soggetti a loro legati" storicamente presenti nel capoluogo lombardo e in tutta la regione. Il gruppo, sempre secondo quanto reso noto dalla Questura, sarebbe parte di "un ingente traffico internazionale di hashish" che sarebbe stato fatto arrivare dall'estero e poi spacciato "nel territorio milanese e in tutto il centro e nord Italia".

Il tesoro dei narcos è stato trovato all'interno di un'intercapedine ricavata tra un muro artificiale e il muro perimetrale di un'abitazione. Lì dietro gli agenti hanno scoperto 28 scatoloni al cui interno c'erano i 15 milioni di euro suddivisi in banconote di vario taglio, dai 20 ai 500 euro. Altri 167mila sono invece stati sequestrati in una cassaforte e all'interno di un'officina per auto. Stando alle prime informazioni, al termine del blitz tre persone sono finite in manette.