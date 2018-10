Case popolari, sequestrate due pistole cariche, borse e bici rubate

Due pistole cariche di munizioni, una chitarra e una bicicletta di valore rubate. Questi gli oggetti che nella mattinata del 16 ottobre i carabinieri, supportati dal personale Aler, hanno sequestrato all'interno di un box di un condominio popolare a Cernusco sul Naviglio, periferia nord-est di Milano. La refurtiva proveniva da diversi furti in appartamento.

Ad essere sottoposti a sequestro nel garage Aler che doveva ancora essere assegnato, anche un servizio di posate in argento, un quadro su

tela ad alcune borse di marca di probabile provenienza furtiva. Tutti gli oggetti erano stati ottenuti attraverso furti in abitazione commessi a Palazzolo sull’Oglio, nel Bresciano, nel 2017, a Faloppio, Comasco, nel 2016, a Trucazzano e a Vignate, nel Milanese, alcuni mesi fa.

I carabinieri stanno indagando per identificare la rete di ricettatori che aveva depositato la refurtiva nel garage sequestrato e per reperire i proprietari legittimi degli oggetti. A far scattare l'operazione dei militari la segnalazione di alcuni condomini, che avevano segnalato la presenza di persone sospette che avevano utilizzato il box.