Vuole farsi suora, i familiari contrari cercano di sequestrarla: arrestati il padre e il fratello

Voleva farsi suora, ma i familiari erano decisamente contrari. A tal punto da mettere in atto un piano per rapirla e portarla nel paese d'origine di tutta la famiglia, in provincia di Avellino. Il piano però è stato sventato dalla polizia.

Protagonisti il padre e il fratello della ragazza, rispettivamente il 59enne C.D.P. e il 28enne N.D.P.: insieme alla madre (52enne) hanno stordito la ragazza, che ha 25 anni, con un potente sonnifero. Poi i due uomini l'hanno trascinata fino all'automobile di famiglia. Ma la giovane è riuscita a liberarsi dalla presa del padre e del fratello e ha richiamato l'attenzione dei passanti urlando a squarciagola.

E' successo il 22 dicembre in via Fra' Pantaleo, zona Bovisa. Qualcuno ha chiamato la polizia, sentendo le grida disperate della ragazza, e sul posto si è precipitata una volante del commissariato Comasina. Gli agenti hanno salvato la ragazza e hanno arrestato suo padre e suo fratello, inoltre hanno indagato la madre che, con il sonnifero, aveva partecipato attivamente al tentativo di rapimento. L'attività, coordinata dal pm David Monti, si è conclusa con la convalida degli arresti nella mattinata di sabato 23 dicembre.