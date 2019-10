Lavoratori in nero nascosti tra le gomme e 10mila pneumatici irregolari: maxi sequestro

Cinque lavoratori 'in nero' e 10mila pneumatici irregolari. È quanto hanno scoperto i finanzieri dopo un controllo in un capannone di Pieve Emanuele (Mi), formalmente registrato come attività di gommista.

All'interno dei locali, le fiamme gialle di Melegnano hanno trovano cinque lavoratori stranieri non in regola, di cui due, che hanno cercato di nascondersi tra le gomme, senza permesso di soggiorno e di altro genere di documentazione valida in Italia.

Nel magazzino, di oltre 600 metri quadri, sono stati rinvenuti 10mila pneumatici che l'impresa aveva qualificato come 'usati', ma che erano di provenienza sconosciuta. Nel capannone hanno trovato anche macchinari per la lavorazione e la ricostruzione di pneumatici usati da immettere, successivamente, sul mercato nazionale ed estero.

A causa delle numerose irregolarità e dell'assenza di autorizzazione e/o licenze per la lavorazione dei pneumatici e di certificati di prevenzione ed incendio, i finanzieri hanno sequestrato la merce e gli attrezzi di lavoro. Il titolare del capannone, inoltre, è stato denunciato per le violazioni nonché per favoreggiamento ed utilizzo di manodopera clandestina.