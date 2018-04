Due quintali di marijuana trovati in un negozio che vende canapa legale: titolare nei guai

Nel negozio avrebbe dovuto vendere farina di canapa, cibi a base di canapa, vestiti fatti con la canapa industriale e prodotti essenziali sempre a base di canapa. In realtà, però, nel magazzino della sua attività aveva messo in piedi un vero e proprio laboratorio per estrarre dalla pianta il Thc prima di rivenderla illegalmente.

Colpo grosso dei finanzieri della compagnia di Melegnano, che mercoledì sono riusciti a mettere le mani su due quintali di cannabis trovati in un vero e proprio deposito della droga nel centro di San Giuliano. Il proprietario del box - un uomo che è titolare di un negozio specializzato in promozione e coltivazione della canapa industriale - è stato denunciato alla procura della repubblica di Lodi per traffico di sostanze stupefacenti.

A mettere le fiamme gialle sulle sue tracce sono stati i finanzieri di Roseto degli Abruzzi, che nei giorni scorsi avevano sequestrato diversi grammi di "erba" a un tabaccaio della provincia di Teramo. Quella droga ha portato poi i militari dritti al negozio di San Giuliano, al cui interno - scrive la Gdf in una nota - avveniva la vendita al dettaglio della droga.

Lo stesso negoziante, stando a quanto riferito dalle fiamme gialle, pubblicizzava i suoi prodotti - compresa la marijuana illegale - sul sito internet del proprio negozio. La droga sequestrata, venduta al dettaglio, avrebbe fruttato quasi due milioni di euro.