Milano, lotta ai sacchetti illegali nei negozi: sequestrate 121mila buste, multe per 25mila euro

La polizia locale "a caccia" di sacchetti illegali. Nel mese di giugno i ghisa del nucleo tutela del consumatore dell'unità annonaria hanno infatti messo le mani su 121mila buste di plastica considerate non a norma. I sequestri - hanno fatto sapere da piazzale Beccaria in una nota - sono avvenuti in cinque diverse operazioni che hanno interessato due minimarket di via Padova e via Rembrandt, due macellerie in zona Paolo Sarpi, la Chinatown meneghina, e un fruttivendolo in zona Corvetto.

Oltre al sequestro e all'identificazione dei titolari, gli agenti hanno anche staccato multe per un totale di 25mila euro nei confronti dei negozianti.

Non solo sacchetti illegali, però. Perché nei primi sei mesi dell'anno - stando al bilancio fornito proprio giovedì dalla Locale - l'unità annonaria ha controllato oltre 7mila e 100 attività commerciali.

"Grazie alla presenza costante sul territorio è stato possibile accertare 1.243 violazioni, che in 28 casi costituivano reato, denunciare 32 persone ed effettuare 374 sequestri amministrativi e 10 penali", si legge in una nota di palazzo Marino. "La maggior parte delle violazioni - conclude il comunicato - sono state riscontrate negli esercizi commerciali e nei pubblici esercizi".