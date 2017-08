Picchia a sangue un anziano che la ospita e lo sequestra: arrestata per tentato omicidio

Sequestro di persona e tentato omicidio. Sono le accuse contro una 39enne pregiudicata, con problemi di disagio mentale, arrestata a Milano dalla polizia per aver bloccato nella sua abitazione e aggredito un suo vicino di casa di 90 anni.

Secondo quanto riferito dalla Questura meneghina, intorno alle 5.30 di sabato alcuni condomini di uno stabile di via Neera, nel popolare quartiere Stadera, hanno dato l’allarme al numero di emergenza spiegando che sentivano forti rumori provenire dall’appartamento dell’anziano.

Quando i poliziotti delle Volanti sono intervenuti sul posto, hanno trovato il 90enne con il volto tumefatto e diverse ferite sul pianerottolo insieme con la donna completamente sbronza. Prima di essere trasportato in codice giallo all’ospedale Policlinico, l’uomo ha spiegato agli agenti di aver dato ospitalità alla vicina per usare la sua cucina come spesso già accaduto in passato, ma questa volta lei gli avrebbe più volte impedito di uscire e lo avrebbe violentemente aggredito senza un apparente motivo.

L’anziano ha ricevuto una prima prognosi di oltre 20 giorni, mentre la donna, data l’agitazione dovuta all’assunzione di alcol, è stata accompagnata in codice verde al pronto soccorso psichiatrico dell’ospedale San Paolo.