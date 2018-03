Traffico di droga dall'Olanda, sequestrati 230mila euro di ketamina: arrestate 5 persone

Oltre 230mila euro di ketamina sequestrata e cinque ragazzi tra i 20 e i 30 anni arrestati. È il risultato dell'operazione "Bon Voyage" messa a segno dai militari della guardia di finanza di Orio al Serio.

L'operazione è iniziata con un sequestro di droga sintetica nell'aeroporto alle porte di Milano, come riportato in una nota diramata dalle fiamme gialle. I militari, infatti, avevano fermato una 20enne italiana proveniente da Eindhoven che aveva diversi flaconi di shampoo in valigia. Insospettiti hanno sequestrato e analizzato il carico: è emerso che la sostanza non era shampoo ma ketamina in forma liquida.

Sono così incominciate le indagini, coordinate dalla procura della Repubblica di Bergamo, per ricostruire i precedenti movimenti della ragazza ed i collegamenti con altre persone coinvolte nel traffico di droga. Grazie anche a intercettazioni telefoniche e ambientali gli inquirenti hanno individuato un gruppo di giovani ragazzi, tra i 20 ed i 30 anni, tutti residenti in Italia, che avrebbero rifornito le piazze dello spaccio di ketamina della Lombardia e del Piemonte.

In totale i finanzieri hanno fatto scattare le manette per 5 persone, fermate in diverse occasioni negli aeroporti di Orio al Serio, Malpensa e Treviso, intercettati mentre cercavano di introdurre la ketamina, occultandola sempre nei flaconi di shampoo trasportati nei bagagli.

La droga, secondo quanto ricostruito dalle fiamme gialle, veniva acquistata in Olanda e rivenduta nei locali della movida frequentati dai ragazzi più giovani. In totale sono stati sequestrati 7 chili di ketamina, sostanza che se avesse raggiunto le piazze di spaccio avrebbe fruttato oltre 230mila euro.