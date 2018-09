Milano, l'avvocato Sergio Barozzi è morto dopo la puntura di un insetto: choc anafilattico

Una puntura di un insetto gli ha provocato uno choc anafilattico fulminante. Così è morto Sergio Barozzi, avvocato tra i più noti giuslavoristi d'Italia.

L'uomo, 62 anni, era andato con la moglie nella sua casa di campagna a Nizza Monferrato (Asti), venerdì. Era uscito dall'abitazione un attimo per mettere in funzione la bombola del gas, in quel momento è stato punto da un insetto - non è chiaro se un calabrone o una vespa - dietro al collo. Ed è morto poco dopo l'arrivo all'ospedale locale.

«Dovevano fermarsi per una sola notte. Poi sarebbero dovuti rientrare ieri, per andare a veder vincere la sua Inter», ha raccontato Emilio, il figlio di 24 anni, a il Corriere.

«Era una delle persone più simpatiche e brillanti che avessi mai conosciuto. Nel mondo legale italiano era considerato un grande innovatore — ricorda un amico parlando col giornale di via Solferino — e aveva fondato lo studio Lexellent ed era stato il primo a creare un brand, a usare dinamiche moderne di comunicazione».

Barozzi era il vicepresidente del gruppo regionale lombardo dell’Associazione Giuslavoristi Italiani ed era stato consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Milano. Il 62enne era stato anche legale di Ryanair in Italia. Ma aveva anche molte passioni, come quella per lo sport: rugby era vicepresidente del Cus Milano Rugby - e calcio su tutti.

Il funerale sarà mercoledì prossimo a Milano, probabilmente al centro sportivo Giuriati, in forma civile. "Giovanna, Idano, Emilio. Noi vi abbracciamo, vi stringiamo con affetto nel ricordo di un uomo speciale, che ci mancherà, e non solo la domenica al Giuriati", questo il saluto della sua squadra.