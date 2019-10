Cade nel burrone durante la battuta di caccia: morto Mascheroni, ex preparatore del Milan

È precipitato in un burrone durante una battuta di caccia e per lui non c'è stato nulla da fare. È morto così nella mattinata di mercoledì 2 ottobre Sergio Mascehroni, 43 anni, ex preparatore atletico del Milan.

Mascheroni, originario della provincia di Como, si trovava in Valle Antrona, nella zona di Cheggio (Verbano Cusio Ossola), insieme al padre per una battuta di caccia. Il genitore, avendolo perso di vista, ha provato a chiamarlo senza risultato: preoccupato, ha quindi allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute le squadre del soccorso alpino di Villadossola e della guardia di finanza di Domodossola, i vigili del fuoco e l'elicottero del 118.

Dopo qualche tempo le squadre di ricerca hanno individuato il 43enne in fondo ad un canalone, dove probabilmente era scivolato: per lui ormai non c'era nulla da fare.

Il ricordo del Milan

Il club rossonero, in cui Mascheroni ha lavorato dal 2002 al 2016, lo ha ricordato con un messaggio su Twitter: "A gennaio, colui che per sempre sarà il nostro caro e dolce Sergio Mascheroni avrebbe compiuto 44 anni. Da preparatore atletico del Milan, dal 2002 al 2016, ha vinto tutto quello che era possibile vincere. Un immenso abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sergio".

A gennaio, colui che per sempre sarà il nostro caro e dolce Sergio Mascheroni avrebbe compiuto 44 anni. Da preparatore atletico del Milan, dal 2002 al 2016, ha vinto tutto quello che era possibile vincere. Un immenso abbraccio alla sua famiglia. Ciao Sergio. pic.twitter.com/Y29iefwCaT — AC Milan (@acmilan) 2 ottobre 2019

L'addio del Crotone

Anche il Crotone Calcio, società in cui Mascheroni lavorava, lo ha ricordato con una nota: "Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente a seguito di una tragica fatalità. Non ci sono parole, solo tanto dolore e sgomento. In un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio. Perdiamo uno della nostra famiglia".