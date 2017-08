Milano, serpenti di 1 metro e mezzo seminano il panico nei condomini

Uno in via Vergiate, zona Gallaratese, l’altro in via Ingegnoli, zona Lambrate. Due serpenti - un boa albino e un lampropeltis, entrambi poi catturati - hanno letteralmente seminato il panico martedì mattina in due diversi condomini di Milano.

Il primo allarme è scattato proprio in via Vergiate, dove tantissimi residenti hanno notato un serpente di oltre un metro e mezzo in cortile e hanno avvisato le forze dell’ordine. Le segnalazioni sono state numerosissime, tanto che sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, agenti della polizia locale e operatori di Enpa.

Foto: il boa "a spasso" nel cortile

Il rettile - un boa albino - è stato recuperato e la proprietaria - in realtà la madre del “padrone” del serpente - è stata multata per omessa custodia e mal governo degli animali. Il boa era semplicemente scappato dalla teca, senza che la donna se ne accorgesse, e stava facendo un “giro” nell’erba del cortile.

Poco dopo, i pompieri si sono trasferiti in via Ingegnoli per “dare la caccia” a un lampropeltis, un serpente di origine messicana. Il rettile - racconta l’Ente nazionale protezione animali - era stato già avvistato una quindicina di giorni fa da alcuni cittadini nel cortile interno del palazzo, me non era stato possibile catturarlo. Martedì mattina, invece, il serpente è stato preso e consegnato all’Enpa, dove non si è ancora presentato nessuno per reclamarlo.

Foto: il lampropeltis catturato

“Speriamo di riuscire a dare maggiore eco possibile alla notizia nella speranza di riuscire a trovare il proprietario dell’animale - ha dichiarato Ermanno Giudici, presidente di Enpa Milano -. Purtroppo per esperienza sono davvero pochi i casi in cui, come per il boa, il serpente viene riconsegnato al proprietario. Spesso questi animali non evadono accidentalmente dalla propria teca ma probabilmente vengono abbandonati”.