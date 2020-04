Attirati dall'odore, poliziotti scoprono serra di marijuana nello scantinato

Avevano allestito una vera e propria serra di marijuana in uno scantinato del quale avevano la disponibilità. Ma il forte odore emanato dalle piante ha finito con l'essere la loro trappola, perché ha attirato inevitabilmente l'attenzione di una pattuglia di poliziotti che transitavano sulla strada.

E' così che tre uomini sono finiti agli arresti per spaccio di droga. E' successo in via Abba, zona Dergano, alle dieci e mezza di sera di sabato 11 aprile. Nei guai tre italiani: un 27 enne con un piccolo precedente per consumo di stupefacenti, oltre ai suoi complici: un 31enne e un 35enne incensurati.

All'interno dello scantinato, gli agenti hanno trovato qualcosa come 500 piantine di marijuana oltre ai fertilizzanti e agli impianti di areazione e illuminazione. E poi il materiale per confezionare le dosi di stupefacente.