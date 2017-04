Irrompono per il troppo chiasso e trovano due serre di marijuana

Aveva invitato a casa sua due amici per trascorrere insieme, in allegria, il pomeriggio di Pasquetta.

I tre stavano però facendo troppo baccano, così alcuni vicini di casa hanno telefonato al numero di emergenza 112. Sul posto, in via Giambellino, sono arrivati i carabinieri della compagnia di Porta Magenta.

I militari, in casa, hanno trovato due serre artigianali per la coltivazione della marijuana, con trenta piante in totale nell'appartamento. Le serre erano dotate di tutti gli accessori per la ventilazione, l'illuminazione, il riscaldamento e così via.

I giovani sono stati denunciati. Si tratta di tre italiani, un 29enne e un 30enne, oltre al padrone di casa di 25 anni. I due più giovani sono incensurati, il terzo ha piccoli precedenti.