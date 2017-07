Un Sert nella via "capitale" dello spaccio a Milano?

Polemiche tra Comune e Regione sul ventilato trasferimento del Sert di via Conca del Naviglio in via Gola. La struttura (che, lo ricordiamo, significa "servizio per le tossicodipendenze" e appunto assiste le persone sotto dipendenza soprattutto da sostanze stupefacenti) doveva essere ricollocata perché in via Conca del Naviglio deve trasferirsi la sede dell'Ast da corso Italia.

E' Pierfrancesco Majorino a lanciare la polemica, con un post su Facebook. «La Regione, che spesso parla di lotta al degrado, sposta per ragioni di "bilancio" un Sert in via Gola», scrive l'assesssore dem alle politiche sociali del Comune di Milano: «Ora, va bene tutto. Ma in una via che ha problemi enormi di spaccio e illegalità, c'era proprio bisogno di collocare una sede di un servizio che si occupa di dipendenze e che li porterà i suoi utenti (che faticosamente cercano di uscirne)?».

Secca e immediata, però, la risposta di Giulio Gallera, assessore regionale al welfare, che smentisce una decisione. E racconta una modalità diversa: la Regione, il 21 luglio, ha inviato a Majorino una lettera per rendersi disponibile ad un incontro per valutare le possibili soluzioni.

Nella lettera non vi sarebbe alcun accenno a via Gola. Che, effettivamente, non pare il luogo migliore per collocare un Sert, visto che si tratta di una delle vie a più alto tasso di spaccio di droga in tutta Milano.

La Regione, quindi, non avrebbe affatto deciso la nuova sede del Sert di Conca del Naviglio, ma vorrebbe dialogare col Comune di Milano per trovare la ricollocazione migliore possibile. «Oltre all'ipotesi avanzata da Ats e Asst di individuare un edificio di proprietà di Ats Milano nell'ottica di un pieno utilizzo degli spazi di cui il servizio sanitario ha la titolarità, avevo inserito la proposta di individuare congiuntamente un immobile di proprietà del Comune che non preveda un canone di locazione», spiega Gallera.