Sesso di giorno e all'aperto a Linate, la denuncia dei taxisti

Scene di sesso all'aperto, davanti a tutti. Succede a Milano, all'aeroporto di Linate. Le fotografie parlano chiaro. Si vede una donna vestita solo con una canottiera, in piedi, ed un uomo seduto per terra, sul marciapiedi, intenti in un rapporto di sesso orale.

La denuncia sul web arriva da Riccardo De Corato, esponente di Fratelli d'Italia, che ha raccolto la segnalazione di un taxista e l'ha "rilanciata". Veri e propri atti osceni, in pieno giorno e alla luce del sole. Il luogo esatto è l'area del parcheggio dei taxi in prossimità di viale Forlanini.

Una zona che le auto bianche utilizzano per aspettare di dirigersi verso arrivi e partenze, tanto che Sea (la società che gestisce l'aeroporto) specifica che le persone non possono in realtà accedervi. La stessa Sea precisa anche che quell'area non è di sua competenza e che, all'interno dell'aeroporto di Linate, i "bivacchi" (di cui aveva parlato anche Striscia la Notizia, con il "pizzo" ai senzatetto) non ci sono più.

E sarà anche una zona interdetta ai "normali" passeggeri, ma è comunque aperta, quantomeno ai taxisti. "Vorrei capire come mai la polizia locale di Milano, che opera abitualmente a Linate, e le altre forze dell'ordine permettono questa sconcetta, nonostante le reiterate segnalazioni effettuate dai taxisti", commenta De Corato: "Non siamo di fronte a qualcosa di grave, ma senza dubbio si tratta di un'offesa al decoro e di una palese oscenità".

Secondo le testimonianze, la donna "protagonista" degli atti osceni resterebbe seminuda per parecchio tempo e utilizzerebbe il bagno di servizio che sarebbe riservato ai taxisti, intrattenendosi di tanto in tanto con uomini.