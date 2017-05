Abusi sessuali su due ragazzini in cambio di dosi di hashish: arrestato un uomo di 35 anni

Un uomo di trentacinque anni, italiano, è stato arrestato dai carabinieri di Busto Arsizio - su ordine della procura di Milano - con le accuse di violenza sessuale aggravata, prostituzione minorile e spaccio.

Il trentacinquenne, stando a quanto accertato dai militari, avrebbe indotto due sedicenni ad avere rapporti sessuali con lui comprando il loro silenzio con dosi di hashish e piccole somme di denaro.

Il primo contatto tra le vittime e l’uomo sarebbe avvenuto in un bar nel comune dove risiedono i due ragazzini. L’arrestato avrebbe quindi conquistato la loro fiducia e poi li avrebbe convinti a usare droga, abusando di loro.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri - la cui indagine è partita dopo la denuncia dei familiari di una delle due vittime -, in alcuni episodi l'uomo avrebbe costretto i due ragazzini a subire rapporti sessuali in presenza di prostitute. In altri casi sarebbe stato presente un conoscente del trentacinquenne, che al momento risulta denunciato per gli stessi reati.