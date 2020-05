Maltempo a Milano, violento nubifragio: esonda il Seveso, strade allagate e blackout

Poco dopo le 3 di notte di venerdì 15 maggio il fiume Seveso è esondato in via Valfurva, quartiere Niguarda di Milano. Il corso d'acqua sotterrato non ha retto l'ennesima ondata di piena arrivata dal nord, dopo i violenti temporali che si stanno abbattendo sull'intera Lombardia. Chiuse le strade allagate e personale del Comune subito al lavoro per gestire la situazione.

Grandine e blackout

L'allerta meteo era stata diramata fin dal pomeriggio ma il diluvio di pioggia e (in alcune zone) grandine, nonostante fosse ampiamente atteso, purtroppo ha provocato lo stesso i soliti danni in città e in tanti comuni del Milanese: allagamenti di strade, cantine e garage. Problemi di risalita delle acque nere in diverse zone allagate. Sono stati segnalati anche dei blackout.

Seveso (esondato) e Lambro monitorati

L'assessore alla Mobilità e ai lavori pubblici, Marco Granelli, ha comunicato costantemente il monitoraggio sui livelli di Seveso e Lambro. Per comprendere la situazione, basti pensare che intorno alla mezzanotte a Cesano Maderno, il Seveso era salito di 16 cm in 15 minuti, a Niguarda in via Valfurva 86 cm in 10 minuti, 8 cm al minuto. Questo nonostante l'onda di piena da nord, fosse stata deviata in parte considerevole dal canale scolmatore di Palazzolo, potenziato nell'ultimo periodo. "E poi dicono che le vasche non servono", lo sfogo di Granelli. Alle 3.10, il Seveso non ha retto.