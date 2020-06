Forti temporali in Brianza e Milano, Seveso a rischio

Come previsto dalla protezione civile, una forte cella temporalesca sta colpendo in queste ore la Brianza lecchese e il Nordmilano. In alcuni quartieri e paesi sta grandinando. E' stato inviato, come da prassi, un alert alla popolazione residente nelle zone lambite da Lambro e Seveso, a rischio esondazione. In particolare, quest'ultimo solo qualche settimana fa aveva, di nuovo, inondato il quartiere Niguarda.

"L'onda di piena sta passando ora a Niguarda - spiega l'assessore comunale alla Mobilità Marco Granelli -. Speriamo di farcela". I livelli idrometrici del Seveso, per ora, sono: Cesano Maderno 0,15 - Palazzolo 0,27 - Ornato 2,05 - Valfurva 1,71. Il Lambro, invece: Peregallo 0,91 - Feltre 0,57.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Molti gli allagamenti segnalati ai vigili del fuoco, ma non si sono verificati, per ora, particolari disagi o feriti.