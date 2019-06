Milano, nubifragi e grandine: il Seveso esonda due volte, strade e sottopassi allagati in città

Il fiume che esonda. I sottopassi che si riempiono di acqua con le auto che restano bloccate. Le strade e i negozi impraticabili. Tutto come nelle peggiori previsioni. Emergenza maltempo a Milano, dove sabato mattina il Seveso è esondato per i violenti temporali che si sono abbattuti sulla città e sui comuni a Nord del capoluogo, dove era in vigore un'allerta meteo di criticità arancione.

Ad annunciarlo è stato l'assessore Marco Granelli, che alle 10.20 ha spiegato: "Alle 10.15 esondazione cessata in via Valfurva a Niguarda e Ornato, sceso sotto 2 metri. Ora seguiamo a monte seconda ondata".

Doppia esondazione del Seveso

"Seconda ondata" che è arrivata puntuale, causando una nuova esondazione alle 11.15, sempre nella stessa zona. "Questa è più forte - ha sottolineato Granelli - perché è la pioggia della Brianza di queste ore. Palazzolo alto, lo scolmatore sta lavorando ma non basta".

"Alle 12.05 è terminata la seconda esondazione del Seveso, iniziata alle 11.15 in via Valfurva - hanno fatto sapere da palazzo Marino -. Salgono ancora i livelli del Lambro, il piano d'evacuazione delle comunità del Parco Lambro è pronto ma al momento la situazione rimane stabile. Per motivi precauzionali il sottopasso di via Canelli è stato chiuso. A causa dell'esondazione alcune linee Atm stanno subendo deviazioni. Monitoraggio ancora attivo a causa di acqua in arrivo da Nord".

Il fiume ha rotto gli "argini" la prima volta poco prima delle le dieci. "Seveso e Lambro. Onda di piena a Niguarda dove in poco tempo siamo arrivati a 2 metri - aveva informato l'assessore alle 9.52 -. Le squadre sono sul posto. È salito anche il livello a monte con seconda ondata a Cesano Maderno. Massima attenzione". "A Palazzolo il livello è basso, ma dietro seconda ondata. Squadre sul posto, anche io in arrivo. Per ora - aveva spiegato poco dopo - esondazione contenuta ma dobbiamo aprire la seconda ondata".

Sul posto sono intervenuti i tecnici di Mm servizi idrici, la protezione civile e la polizia locale, che sta pattuglia viale Fulvio Testi, viale Ca' Granda, via Valfurva, largo Desio e via Zocchi. Per ora non vengono segnalati danni.

Disagi e allagamenti a Milano

Sin dalle prime ore del mattino sulla città sono cadute incessanti piogge, diventate sempre più intense soprattutto nei quartieri a Nord. Pesanti disagi vengono segnalati a Quarto Oggiaro. Tra via Mambretti e via Palizzi strade invase dall'acqua, che è finita anche nei negozi e nei bar della zona.

Allagamenti anche al Gallaratese, con le strade coperte dall'acqua. In centro è caduta la grandine, copiosa e abbondante. Nella stazione metro di Maciachini pioggia anche all'interno della fermata. Tombini e cantine si sono allagate e molte sono state le chiamate ai Vigili del fuoco e alla Polizia Locale. Pompieri super impegnati anche per numerose auto bloccate nei sottopassi allagati.

Proprio come accaudto a Baranzate, dove una donna è rimasta intrappolata con la sua auto proprio in un sottopasso, ma fortunatamente è riuscita a mettersi in salvo.

Metro Atm "frenata" dal maltempo

Anche Atm è stata costretta a fare i conti con il maltempo.

La M3 è stata infatti sospesa tra Sondrio e Dergano per - ha reso noto l'azienda - "un problema alla rete fognaria dovuto al maltempo. Bus nella tratta interrotta. I mezzi arriveranno alle fermate compatibilmente con le condizioni del traffico".

Guai anche per numerose linee di autobus e tram, deviate per le condizioni delle strade.