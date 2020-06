Maltempo a Milano, il Seveso fa paura. Granelli: "Teniamoci pronti all'esondazione"

I meteorologi lo avevano previsto, era stata diramata un'allerta meteo. E ora il Seveso, ingrossato dalle precipitazioni a Nord di Milano torna a fare paura. Intorno alle 17.30 di domenica il fiume ha raggiunto la soglia di attenzione. Il fatto è stato reso noto dalla protezione civile di Milano attraverso il suo sistema di alert alla protezione residente. La situazione è costantemente monitorata dal centro operativo comunale di via Drago. Per il momento non è stata registrata alcuna criticità.

"Le intense piogge su Milano e sulla Brianza hanno portato come previsto ad un innalzamento brusco dei livelli del Seveso — ha scritto l'assessore alla mobilità Marco Granelli in un post su Fb —. Il sistema è in funzione, squadre di MM e protezione civile sono in strada, e lo scolmatore sta funzionando a pieno regime. Il rischio è che l'onda di piena da nord si sommi ai temporali della zona a ridosso di Milano. Teniamoci pronti all'esondazione".

Le previsioni meteo

"Per oggi, domenica 7 giugno, si conferma l'evoluzione generale della perturbazione prevista ieri; nella serata di oggi non si esclude una possibile prosecuzione della fase acuta sui settori occidentali anche oltre le ore 21, indicativamente fino alle ore 2 di lunedì 8 giugno, associata allo spostamento di una linea temporalesca sulla parte orientale della regione", si legge in una nota della protezione civile.

"Per quanto riguarda le precipitazioni, gli accumuli areali massimi previsti per oggi sono sui settori alpini e prealpini centro- occidentali compresi tra 70 e 120 mm; 40-60 mm su pianura occidentale e settori alpini e prealpini orientali — continuano gli esperti —. In generale si conferma la presenza di una forte componente convettiva su tutto il passaggio in corso, quindi con valori localmente più consistenti, fino al 30-50% in più rispetto a quelli areali; in particolare, seppur non confermato da tutti i dati disponibili, si segnala un possibile scenario con fenomeni molto intensi nel pomeriggio di oggi su area milanese, brianza, pavese e la parte meridionale delle province di Varese, Como e Bergamo".